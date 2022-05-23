تتويج الفائزات بذهب المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في منافسات بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الفضية)، التي اختتمت في الصالة الرياضية بمدارس التربية النموذجية في الرياض.

ففي منافسات تحت 15 عاما، توجت آية عمار بالميدالية الذهبية لسلاح الشيش، ونالت هيا المبارك المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما نالت لمار أرسلان الميدالية الذهبية في سلاح الآبيه.

وفي منافسات (العمومي) حققت لين الفوزان الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما أحرزت ربى المصري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، في حين حققت فوزية الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الآبيه.