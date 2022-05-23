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تتويج الفائزات بذهب المبارزة

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في منافسات بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الفضية)، التي اختتمت في الصالة بمدارس التربية النموذجية في الرياض.

ففي منافسات تحت 15 عاما، توجت آية عمار بالميدالية الذهبية لسلاح الشيش، ونالت هيا المبارك المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما نالت لمار أرسلان الميدالية الذهبية في سلاح الآبيه.

وفي منافسات (العمومي) حققت لين الفوزان الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما أحرزت ربى المصري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، في حين حققت فوزية الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الآبيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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