فيصل بن خالد يكرم بطل الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد في مكتبه بالإمارة أمس، منتخب جامعة الحدود الشمالية لكرة القدم الفائز بكأس الاتحاد الرياضي والميداليات الذهبية للجامعات السعودية لعام 2022، بحضور رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري.

وهنأ الأمير فيصل بن خالد جميع منسوبي جامعة الحدود الشمالية، بفوزهم وتحقيق المركز الأول، مبينا أن ذلك يعكس مستوى التطور للكوادر البشرية في الجامعة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الجوائز تماشيا مع رؤية المملكة 2030م التي تعنى ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادرا على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه من خلال دعم الإبداع والابتكار.

ولفت النظر إلى تميز الكفاءات البشرية بمنطقة الحدود الشمالية التي تشكل الثروة الحقيقية والأكثر أهمية في تنمية المنطقة في المجالات كافة.