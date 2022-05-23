فيصل بن خالد يكرم بطل الجامعات

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وهنأ الأمير فيصل بن خالد جميع منسوبي جامعة الحدود الشمالية، بفوزهم وتحقيق المركز الأول، مبينا أن ذلك يعكس مستوى التطور للكوادر البشرية في الجامعة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الجوائز تماشيا مع رؤية المملكة 2030م التي تعنى ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادرا على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه من خلال دعم الإبداع والابتكار.ولفت النظر إلى تميز الكفاءات البشرية بمنطقة الحدود الشمالية التي تشكل الثروة الحقيقية والأكثر أهمية في تنمية المنطقة في المجالات كافة.
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