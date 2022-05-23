بايرن ميونخ يمدد تعاقده مع نوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بايرن ميونخ أمس، أنه مدد تعاقده مع حارس المرمى مانويل نوير لمدة عام واحد، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024.

وبدا أن نوير (36 عاما) تغلب على مشكلات الإصابة التي عرقلته لفترة من مسيرته، ولا يزال يشكل نجما لحراسة المرمى في كرة القدم الألمانية.

وأحرز نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، 10 ألقاب في البوندسليجا ولقبين في دوري الأبطال منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قادما من شالكه عام 2011.

وقال نوير «أنا سعيد للغاية باستمرار رحلتي مع بايرن. سيكون لدينا فريق جيد للغاية من جديد يمكن المنافسة به على كل الألقاب».

وأضاف «كحارس مرمى أو قائد أو عنصر قيادي، أود أن أدعم وأشكل عاملا في تحقيق أهدافنا الكبيرة. نود تعزيز رقمنا القياسي في عدد مرات التتويج المتتالية (في البوندسليجا) والمنافسة مجددا على كأس ألمانيا ودوري الأبطال».

وكان بايرن ميونخ قد جدد أيضا تعاقده مع توماس مولر حتى عام 2024، لكن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي رفض تجديد العقد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2023.

وأبدى بايرن ميونخ رغبة في استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق في الموسم المقبل، لكن تقارير ذكرت أن النادي يفكر في بيعه.

وقال الرئيس التنفيذي الحالي للنادي أوليفر كان «مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في العالم، وقد حدد المعايير (لهذا المركز) حول العالم لأعوام».

وأضاف «إنه إنجاز هائل أن تظل على هذا المستوى العالمي لمثل هذه الفترة الطويلة. نحن سعداء للغاية بتمديد التعاقد معه. مانويل بلا شك رمز بارز في تاريخ بايرن».

وجاء حسم استمرار نوير ومولر ليخفف الضغوط نوعا ما على إدارة بايرن فيما يتعلق بمستقبل ليفاندوفسكي، لكن النادي بحاجة إلى مزيد من الصفقات من أجل منح المدير الفني جوليان ناجلسمان فرصة حقيقية في المنافسة على دوري الأبطال في الموسم المقبل.