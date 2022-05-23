شكرا لقرائتكم خبر توقعات: 5 مليارات شخص سيشاهدون مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشارت توقعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن مونديال كأس العالم الذي سوف تستضيفه قطر سيحقق قيما قياسية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري أمس.

وقال إنفانتينو «شوهد المونديال السابق من 4 مليارات شخص، وشوهد مونديال كأس العالم لكرة القدم النسائية من 2 .1 مليار شخص، وسيشاهد 5 مليارات شخص مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم»، ويشمل هذا العدد الجماهير في الاستادات والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.

يذكر أن البطولة ستنطلق في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

ورغم انتقادات موجهة إلى البلد المضيف من منظمات دولية ولا سيما فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان وظروف العمل بالنسبة للعاملين الأجانب، فقد توقع إنفانتينو أن تكون هذه البطولة «هي الأفضل على الإطلاق وهي ستوحد العالم العربي».

واقتبس إنفانتينو مقولة الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا «إن الرياضة لديها القوة لتغيير العالم»، وقال إنفانتينو «إن مانديلا كان محقا في ذلك بالطبع»، مشيرا إلى أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الكرة الأرضية وأردف أن الجميع يشعر أن كرة القدم هي هذا العنصر الموحد.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر تميم بن حمد في كلمته أمام المنتدى عن اعتقاده بأن الانتقادات الموجهة إلى بلاده تعد من قبيل التمييز، وقال «إنه لا يزال هناك أناس لا يمكنهم تقبل أن تقوم دولة عربية مسلمة بتنظيم بطولة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم».

وأضاف «هؤلاء الناس وبينهم كثيرون في مواقع نفوذ بدؤوا في شن هجمات بسرعة لم نرها من قبل أبدا»، وتابع أن قطر ليست مثالية لكنها تجتهد دائما لكي تتحسن.

يشار إلى أن الحكومة القطرية قامت بحزمة من الإصلاحات بالنسبة لأوضاع العمالة ، فعلى سبيل المثال تم بشكل رسمي إلغاء نظام الكفالة الذي كان يربط العمالة الوافدة بأصحاب العمل.