30 يوليو كأس السوبر الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس إقامة مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ بطل البوندسليجا ولايبزج بطل الكأس، يوم 30 يوليو المقبل.

وفاز لايبزج على فرايبورج في نهائي كأس ألمانيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليحصد أول بطولة كبرى في تاريخه.

ويستضيف لايبزج فريق بايرن ميونخ على ملعبه يوم 30 يوليو ، علما بأنه سواجه ليفربول الإنجليزي وديا يوم 21 من الشهر ذاته.

واتفق لايبزج أيضا على خوض مباراة استعراضية أمام باريس سان جيرمان، لكن المباراة قد تتأجل حتى العام المقبل.