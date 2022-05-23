30 يوليو كأس السوبر الألماني

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وفاز لايبزج على فرايبورج في نهائي كأس ألمانيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليحصد أول بطولة كبرى في تاريخه.ويستضيف لايبزج فريق بايرن ميونخ على ملعبه يوم 30 يوليو ، علما بأنه سواجه ليفربول الإنجليزي وديا يوم 21 من الشهر ذاته.
واتفق لايبزج أيضا على خوض مباراة استعراضية أمام باريس سان جيرمان، لكن المباراة قد تتأجل حتى العام المقبل.
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