أستون فيلا يستقطب كامارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن أستون فيلا الإنجليزي أمس تعاقده مع أبوبكر كامارا من مارسيليا الفرنسي.

وينضم لاعب خط الوسط (22 عاما)، الذي استدعي أخيرا للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الفرنسي بعد موسمه الرائع مع مارسيليا، إلى أستون فيلا بعد نهاية عقده مع مارسيليا.

وصعد كامارا عبر قطاعات الفئات العمرية بنادي مارسيليا ثم تألق ضمن صفوف الفريق الأول ليصبح واحدا من أبرز العناصر الشابة المرغوب في التعاقد معها بكرة القدم الأوروبية.

ولعب كامارا دورا بارزا مع مارسيليا خلال الموسم المنقضي بالدوري الفرنسي وقد أحرز الفريق المركز الثاني في المسابقة، كما شهد الموسم وصوله إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.