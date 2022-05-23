شكرا لقرائتكم خبر أستون فيلا يستقطب كامارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينضم لاعب خط الوسط (22 عاما)، الذي استدعي أخيرا للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الفرنسي بعد موسمه الرائع مع مارسيليا، إلى أستون فيلا بعد نهاية عقده مع مارسيليا.وصعد كامارا عبر قطاعات الفئات العمرية بنادي مارسيليا ثم تألق ضمن صفوف الفريق الأول ليصبح واحدا من أبرز العناصر الشابة المرغوب في التعاقد معها بكرة القدم الأوروبية.
ولعب كامارا دورا بارزا مع مارسيليا خلال الموسم المنقضي بالدوري الفرنسي وقد أحرز الفريق المركز الثاني في المسابقة، كما شهد الموسم وصوله إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يستقطب كامارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.