شكرا لقرائتكم خبر ليفربول يكمل صفقة كارفاليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم ليفربول أخيرا صفقة التعاقد مع مهاجم فولهام فابيو كارفاليو، وذلك بعد أن فشلت مساعيه لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في يناير الماضي.

وسينضم اللاعب البرتغالي الشاب إلى ليفربول رسميا في أول يوليو المقبل، حسبما أوضحه ليفربول في بيان أصدره أمس، وذلك بعد يوم واحد من حسم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بتتويج السيتي باللقب.

وكان كارفاليو، الذي ينتهي عقده مع فولهام في يوليو، بصدد الانتقال إلى ليفربول قبل 4 أشهر، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، لكن الصفقة لم تتم لعدم الانتهاء من الفحوص الطبية والإجراءات الرسمية في الوقت المطلوب.

ويحظى كارفاليو بتقدير واضح من جانب المدير الفني لليفربول يورجن كلوب نظرا لتعدد إمكانياته ومهاراته وشخصيته وكذلك لكونه لاعبا تطور في فولهام، وهو ما يشكل عاملا مهما لليفربول الذي يسعى لتجديد دماء الفريق مع ارتفاع معدل أعمار لاعبيه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ضم كارفاليو سيساعد في تعزيز خط الهجوم، الذي تعزز بالفعل مع ضم لويس دياز في يناير الماضي، لكنه سيفتقد جهود ديفوك أوريجي.

ولم يشارك البلجيكي الدولي أوريجي في عدد من المباريات يكفي لدفع النادي لتمديد التعاقد معه، وقد ودعه ليفربول مع نهاية المباراة أمام وولفرهامبتون التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 1 أمس الأول في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي.