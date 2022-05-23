5 لاعبين في الدفاع وبن شرقي في الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق الرسمي استعدادًا لمواجهة أسوان، التي ستقام في التاسعة مساء اليوم الإثنين على ملعب "المقاولون العرب"، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

وسيدخل الزمالك مواجهة أسوان بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح- حازم إمام.

في خط الوسط: إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري وعمر السعيد وإسلام جابر.

ويخشى الزمالك من صحوة أسوان العائد للدوري الممتاز، خاصة فى بطولة كأس مصر التي يطلق عليها بطولة المفاجآت، كما أن الزمالك له تاريخ طويل مع هذه المفاجآت.