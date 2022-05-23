المصري يعلن تجديد الثقة في معين الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عن تجديد الثقة في معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي، واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

وجاء ذلك عقب الجلسة المطولة التي عٌقدت بديوان عام محافظة بورسعيد وجمعت اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، بحضور معين الشعباني ومعاونه مجدي تراوي.

وتم خلال الجلسة توضيح وازالة سوء التفاهم في بعض الموضوعات وتعاهد الجميع على المضي قدمًا نحو عودة المصري لوضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس إدارة المصري عن نفيه التام لكافة الأخبار التي تواردت بشأن التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للشعباني.