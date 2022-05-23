تشكيل كلاسيكو السعودية.. عودة حجازي بعد غياب 143 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة فريقه في لكلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد وغريمه الهلال على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الكلاسيكو قد يحسم بنسبة كبيرة هوية بطل الدوري السعودي هذا الموسم حيث يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 61 نقطة فيما يأتي الهلال بالمركز الثاني وفي جعبته 55 نقطة.

ويسعى الاتحاد للفوز على الهلال ليصبح على بعد خطوة واحد من حسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2008-2009، وفي تلك الحالة سيحتاج نقطة واحدة من آخر 3 جولات لحسم اللقب.

وشهد تشكيل الاتحاد عودة أحمد حجازي للعب بقميص "النمور" بعد غياب 143 يوما، حيث تعرض لإصابة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون أبعدته عن المشاركة.

تشكيل الاتحاد: مارسيلو جروهي، عبدالرحمن العبود، أحمد حجازي، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، أندري فيليبي، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانج هيونج سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيجالو.