شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهاجم الجونة بـ"حمرون ونجبب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستضيف نادي فاركو نظيره الجونة باستاد الإسكندرية في السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ رامي صبري _ أحمد عوض _ جابر كامل _ عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ شكري نجيب .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ ياسين مرعي _ بلال جمال _ إسلام جمال _ محمد أسامة _ هشام فتح الله _ علاء سلامة _ محمود جهاد _ وليد علي.