شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا عن أقدام لاعبى الوداد المغربى قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تقريراً من جهازه المعاون عن أقدام لاعبى الوداد المغربى قبل مواجهتهم المرتقبة فى نهائى دوري ابطال أفريقيا والمقرر لها الاثنين المقبل بالمغرب، وأكد موسيمانى لجهازه المعاون رغبته فى معرفة القدم التى يُجيد اللعب بها كل لاعب فى الوداد، وكذلك اللاعبون الذين يُجيدون اللعب بكلتا القدمين، لتحديد الطريقة المثلى لمواجهة كل منهم، ولاختيار التشكيل الأساسى للأهلي.

ويهتم موسيمانى بأدق التفاصيل قبل مواجهة بطل المغرب المرتقبة، لرغبة الجهاز الفنى فى التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالى.

وبات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022".

وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".

ويبقى الرجاء أكثر الأندية المغربية تتويجا بدوري الأبطال، حيث حققه في نسخ "1989 و1997 و1999"، بينما خسر النسخة الوحيدة عام 2002.

ويطارد الوداد لقبه الثالث في النهائي المقبل، حيث فاز باللقب في "1992 و2017".