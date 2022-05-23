شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجونة لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفي، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة العشرين بالدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، والتى تنطلق بعد قليل باستاد الإسكندرية .

جاء تشكيل الجونة كالآتي:

عماد السيد ، محمد نجيب، محمود الجزار ، عمرو طارق ، كريم طارق ، ناصر مكي، اسلام محارب، الآن كيمبادي ، عمرو السعداوي، سيف رمضان ، ارنود.

ويأمل تامر مصطفى فى تحقيق الفوز الأول مع الفريق، حيث لم يذق طعم الانتصارات منذ رحيل مدربه السابق رضا شحاتة، وقاد تامر مصطفى الفريق الساحلى فى ثلاث مباريات خسرها أمام فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.