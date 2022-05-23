شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ألقاب تزين مسيرة بن شرقى بعد أنباء اقتراب رحيله عن الزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة أنباءً عديدة عن اقتراب رحيل المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب نادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، وذلك مع اقتراب انتهاء تعاقده، حيث لم يصل مسؤولي الزمالك لاتفاق مع اللاعب المغربي للاستمرار مع الفريق لفترة مقبلة.

36 هدفاً في رصيد بن شرقي مع الزمالك

ويعتبر أشرف بن شرقي من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها نادي الزمالك، وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 100 مباراة سجل خلالها 36 هدفاً وصنع 25 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.



بن شرقي (1)



بن شرقي (2)

أبرز الأندية التي لعب لها أشرف بن شرقي

وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب بن شرقي لـ 4 أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك، وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.

ثم انتقل بن شرقي إلى الوداد المغربي حيث شارك معه في 43 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 أخرى، ثم التحق بفريق الهلال السعودي حيث شارك معه في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم بن شرقي إلى فريق لانس الفرنسي ليشارك 26 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً قبل أن يطرق أبواب الدوري المصري عن طريق نادي الزمالك.

7 ألقاب تزين مسيرة بن شرقي

وحصد بن شرقي 7 ألقاب خلال مسيرته الكروية جاءت بواقع: 4 بطولات مع الزمالك هي" الدوري العام ـ كأس مصر ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري" ـ وبطولتين مع الوداد المغربي هما "دوري أبطال أفريقيا ـ الدوري المغربي" ـ والدوري السعودي مع الهلال.

13 مباراة دولية لـ بن شرقي مع المغرب

وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المغربي 2 مليون و500 ألف يورو، وبلغ إجمالي مشاركات بن شرقي مع منتخب المغرب 13 مباراة، صنع خلالهم هدفاً واحداً ولم يسجل.