شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وأسوان فى كأس مصر قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم فريق الزمالك مع أسوان فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، و تقام المباراة باستاد عثمان أحمد عثمان. وقبل مواجهة الزمالك مع أسوان نرصد مشوار كلا من الفريقين في بطولة الكأس، قبل الوصول إلى نصف النهائي.

مشوار الزمالك بالكأس

التقى الزمالك مع حرس الحدود في دور الـ 32 من بطولة الكاس، وتغلب الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم صعد لدور الـ 16 وواجه الإسماعيلى وتغلب الزمالك بهدف نظيف.

وفى ربع النهائي التقى الزمالك مع مصر المقاصة وفاز بهدفين دون رد، حتى صعد لنصف النهائي ليضرب موعدا مع أسوان فى التاسعة مساء اليوم.

مشوار أسوان بالكأس

وفى المقابل التقى أسوان مع سوهاج فى دور الـ 32 وتغلب تماسيح النيل بثلاثة أهداف مقابل هدف لسوهاج، ثم تأهل أسوان للدور التالى من البطولة، فالتقى مع الجونة وفاز أسوان بهدف دون رد، ليصعد لربع النهائي و يلتقى مع المصرى ، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، حتى تم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمت المباراة لممثل الصعيد في البطولة، و انتهى اللقاء بفوز أسوان 5/4 .