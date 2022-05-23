شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية.. والنادى يواصل دعم سفر جماهيره للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن مجلس الإدارة فى اجتماعه أمس، برئاسة محمود الخطيب، قررتحمل خزينة النادى ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين فى «رحلة اليوم الواحد» لمساندة الفريق فى المغرب بمباراة نهائى أفريقيا الأهلي، من خلال الشركتين الوطنيتين واللتين فوضهما النادى بهذا الأمر، موضحا أن مجلس الإدارة حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة على ذلك. وعما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاتفاق على سفر طائرات خاصة بمعرفته الشخصية وتحمل تكاليفها.

وأضاف شلبي، أن النادي لا يعلم عن هذا الأمر شيئا، ولم يتم إخطاره كمدير تنفيذي للنادي بأى معلومات رسمية فى هذا الشأن، سواء من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن محمود الخطيب وجه فى اجتماع الأمس بضرورة التكاتف بين النادي ومسئوليه ومحبيه، والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي للمغرب، وأن من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة فى دعم رحلات السفر يكون دعمه من خلال النادى الذى سيقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر، لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابًا وعودة.