شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية.. والنادى يواصل دعم سفر جماهيره للمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن مجلس الإدارة فى اجتماعه أمس، برئاسة محمود الخطيب، قررتحمل خزينة النادى ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين فى «رحلة اليوم الواحد» لمساندة الفريق فى المغرب بمباراة نهائى أفريقيا الأهلي، من خلال الشركتين الوطنيتين واللتين فوضهما النادى بهذا الأمر، موضحا أن مجلس الإدارة حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة على ذلك. وعما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاتفاق على سفر طائرات خاصة بمعرفته الشخصية وتحمل تكاليفها.
وأضاف شلبي، أن النادي لا يعلم عن هذا الأمر شيئا، ولم يتم إخطاره كمدير تنفيذي للنادي بأى معلومات رسمية فى هذا الشأن، سواء من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن محمود الخطيب وجه فى اجتماع الأمس بضرورة التكاتف بين النادي ومسئوليه ومحبيه، والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي للمغرب، وأن من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة فى دعم رحلات السفر يكون دعمه من خلال النادى الذى سيقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر، لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابًا وعودة.