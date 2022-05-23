شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: طلبت الرحيل عن الاتحاد.. والفوز على بيراميدز الأهم فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، أهمية الفوز على فريق بيراميدز، قائلا، "الفوز على بيراميدز هو الأهم للاتحاد هذا الموسم خاصة بعد الظروف التى مر بها الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف عبد المنصف، فى تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع الإعلامي إبراهيم، "أنا مش جاي الاتحاد السكندري علشان أعمل أرقام قياسية وهل الأرقام القياسية لن تتحقق سوى فى الاتحاد، وفضلت الانتقال للاتحاد عن الانتقال لأندية أخرى".

وعن عدم تواجده في مباراة بيراميدز رد قائلا، "لم تحدث بيني وبين عماد النحاس أى مشاكل، طلبت منه الابتعاد عن الفريق لمدة 4 أيام بسبب الهجوم الحاد علي".

ووجه عبد المنصف رسالة للجماهير قائلا، "قفوا بجوار النادى فى الوقت الصعب قبل الكويس، ولو مليون واحد فضل يكتب ويهاجم ولا هتأثر، متعرفوش محمد عبد المنصف، لم أترك معسكر الاتحاد السكندرى رأيت أن الحديث عن مجاملة عماد النحاس، ورأيت أنه سيسبب مشكلة للجهاز الفني وللفريق بشكل غير مباشر".

وعن تغيير ملابسه خلال مباراة فيوتشر رد قائلا، "مراقب المباراة طلب مني ذلك بسبب أن لاعبي فيوتشر (الشراب) أسود".

وعن مستقبلة رد قائلا، "بنهاية الموسم سأحسم قراري بالاعتزال أو الاستمرار فى الملاعب وطموحي أن أصبح مدربا".