شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يضع قدمه فى الجبس ويغيب أمام الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسن ياسين صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خارج حسابات الفريق بشكل نهائي في مواجهة الزمالك والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، في قمة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

وخضع اللاعب القادم من صفوف فريق الإنتاج الحربي للأشعة التي أثبتت حاجته لوضع قدمه في الجبس لمدة أسبوعين إضافين لحين إكتمال شفاءه بشكل كامل.

وكان ” حسن ياسين ” قد قام بوضع ” جبيرة ” على قدمه مؤخرًا طبقا لتقرير الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي باز، بعد تعرضه لتلك الإصابة إلا أنه لا يزال في حاجة لفترة إضافية قبيل العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي من جديد.