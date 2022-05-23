شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب 2003 بالقاهرة حتى 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، معسكرا مفتوحا بأحد فنادق القاهرة ويستمر المعسكر حتى يوم 30 مايو الجارى، يليه معسكر مغلق بداية من 31 مايو حتى 10 يونيو المقبل.

وقال محمود جابر، إن الجهاز الفني رفع عدد اللاعبين فى هذا المعسكر لـ30 لاعبا، بسبب تواجد بعض الوجوه الجديدة ورغبة الجهاز في الوقوف على قدراتهم وإمكانيتهم ومنحهم الفرصة.

وأشار محمود جابر إلى أن الهدف من ضم وجوه جديدة لمنتخب الشباب هو توسيع قاعدة الاختيارات فى المنتخب، ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، موضحا أن إقامة المعسكر بشكل داخلي هو سبب عدم استدعاء اللاعبين المحترفين، خاصة أن الأيام العشرة الأولى خارج فترة التوقف الدولي.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، تتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني مكون من: محمود جابر مدربا، وكرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.