شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صدام الزمالك وأسوان بنصف نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة ضد نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ، وتحدث البرتغالى فيريرا المدير الفني مع اللاعبين محذرا إياهم من مفاجآت بطولة الكأس، والاستهانة بالخصم، مشددًا على ضرورة التركيز من بداية المباراة، والعمل علي حسم اللقاء مبكرًا، حتى لا تتأزم الأمور، كما أكد المدرب للاعبين أنه سيعتمد على بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى المواجهات الماضية.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس مواجهة الزمالك وأسوان الليلة..

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وأسوان؟

ج: تحفل مواجهات الزمالك وأسوان بالكثير من المتعة والندية والإثارة، حيث سبق أن التقى الفريقان في 22 مباراة، فاز الزمالك في 14 لقاء، وفاز أسوان في مباراة واحدة، فيما تعادل الفريقان في 7 لقاءات، وجاءت جميع المواجهات بالدوري العام، وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه خلالها نادي الزمالك، تماسيح النيل، في كأس مصر.

س: كيف تأهل الزمالك وأسوان لهذا الدور؟

ج: كان فريق الزمالك قد تخطى عقبة مصر المقاصة من دور ربع النهائي، فيما أطاح أسوان بنظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح.

س: متى خاض الزمالك أخر مبارياته فى هذه البطولة ؟

ج: المثير أن الأدوار السابقة للبطولة أقيمت العام الماضي، وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك في يونيو 2021، بينما يستعد للمشاركة في دور الـ32 لنسخة العام الجاري.

س: من ينتظر الفائز من الزمالك وأسوان؟

ج: يواجه الفائز من الزمالك وأسوان ، الفائز من الاهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

س: متى ستقام المباراة النهائية لكأس مصر بهذه النسخة ؟

ج: نهائي بطولة كأس مصر ستقام يوم 21 يوليو المقبل.

س: من يدير مباراة الزمالك وأسوان تحكيمياً ؟

ج: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك وأسوان، إذ يديرها محمد يوسف فياض، ويعاونه كل من محمد الزناري مساعد أول، ونور سعيد مساعد ثاني، في حين وقع الاختيار على جلال أحمد حكمًا رابعًا ، واختار اتحاد الكرة حسام عزب حكمًا للفيديو، ويساعده حسام عزب في غرفة الفار.