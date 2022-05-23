شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يحقق الفوز الأول على بيراميدز فى مسيرته التدريبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزاً مهماً على بيراميدز فى الجولة العشرين من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، بهدف نظيف، ليكون الفوز الثانى الذى يحققه النحاس مع الفريق منذ توليه المهمة.

وجاء فوز النحاس على بيراميدز ليكون الأول له فى مسيرته التدريبية أمام الفريق السماوى، وبدأ النحاس مشواره التدريبى عام 2015 ، مرورا بأندية أسوان والشرقية والرجاء والمقاولون العرب وطنطا والاتحاد السكندرى.

والتقى النحاس مع بيراميدز فى 9 مباريات، منها 7 بمسماه الحالي "بيراميدز"، ومرتان بمسماه القديم "الأسيوطى"، وخلال هذه المواجهات لم يحقق النحاس أى فوز على الفريق المنافس قبل تحقيق الانتصار فى مباراة الأمس للمرة الأولى.

والتقى عماد النحاس مع بيراميدز 6 مرات، وقت كان مديرا فنيا للمقاولون العرب، وخسر 5 مواجهات وتعادل مرة وحيدة، وأثناء ولايته مع فريق طنطا واجه الأسيوطى وتعادلا بهدف لكل منهما، ومع فريق الرجاء خسر النحاس بهدف نظيف.

وقفز فريق الاتحاد السكندرى إلى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.