7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، المصرى يعلن تمسكه بمعين الشعبانى قبل جلسة تحديد المصير، 50 فردا فى مباراة الزمالك وأسوان بكأس مصر الليلة.



50 فردا فى مباراة الزمالك وأسوان بكأس مصر الليلة

تقرر السماح لناديي الزمالك وأسوان بحضور 50 فردا فى المباراة التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، في نصف نهائي كأس مصر للنسخة الماضية باستاد المقاولون العرب بواقع 25 فردا لكل فريق.

أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للفريق، عن تمسك ناديه باستمرار معين الشعباني على رأس الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي، رغم رغبة التونسي في الرحيل، وذلك قبل جلسة تحديد مصير الجهاز الفني التي تجمع الإدارة بمعين الشعباني مساء اليوم.

اتحاد الكرة يخاطب 7 دول أوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك

بدأ اتحاد الكرة مخاطبة عدد من دول أوروبا لاستقدام حكام كبار لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها 19 يونيو المقبل، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 للدورى الممتاز، بناءً على طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب للقمة. عقوبة تأديبية وراء غياب محمد محمود عن مباريات الأهلى بعد خناقة مع موسيمانى كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب غياب محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، عن مباريات فريقه الفترة الأخيرة، رغم جاهزيته الفنية ووجود غيابات عديدة فى مركزه، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سألت الناس فى الأهلى ليه محمد محمود مش موجود فى قوائم مباريات الأهلى الأخيرة رغم الإصابات الموجودة للسولية وحمدى فتحى وأليو ديانج، قالولى إن اللاعب متعاقب".

تحذير طبى لـ أكرم توفيق من العودة للملاعب سريعاً بعد جراحة الصليبى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الأهلى تلقى تحذيراً طبياً من الفريق المعالج بخطورة التسرع فى عودته للملاعب بعد جراحة الرباط الصليبى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أكرم توفيق يسير بصورة رائعة فى برنامجه التأهيلى لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بعد جراحة الرباط الصليبى، وهناك مؤشرات عديدة بقرب انتهاء برنامجه التأهيلى فى فترة زمنية بسيطة".

أندية الممتاز تتصارع على ضم "كالوشا" مدافع النصر

تتصارع أندية الدوري الممتاز على أحمد كالوشا، نجم دفاع النصر القاهري، بعدما قدم اللاعب واحدا من أفضل مواسمه في دوري القسم الثاني هذا الموسم.

تعرف على مصير كهربا فى الأهلي بعد انتهاء إعارته للدوري التركي