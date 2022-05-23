شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأخطبوط أول اسم أطلق على لعبة هوكى الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هوكى الماء رياضة نشأت عام 1954 فى إنجلترا، عن طريق آلان بليك مخترع اللعبة، وهو أيضا مؤسس نادى ساوث سى أى أكوا للناشئين. ومع بداية انتشار اللعبة كانت تسمى "أكتوبوش"، وكان الهدف من هوكى الماء هو النشاط خلال أشهر الشتاء، لأنه مع البرودة تقل جاذبية الغوص للأفراد فى المياه المفتوحة.

بداية الهوكى تحت الماء كانت عام 1954، وأطلق عليها المبتكر فى البداية "الأخطبوط"، ثم انتشرت وتحولت من المحلية فى إنجلترا إلى العالمية، وتم تنظيم أول بطولة لكأس العالم للهوكى تحت الماء عام 1980 فى كندا.

عقدت أول بطولة فى العالم تحت الماء للهوكى فى كندا عام 1980 بعد بداية خاطئة فى عام 1979 بسبب السياسة الدولية والفصل العنصري الهوكى فى الألعاب الأولمبية الصيفية 2012.

ويتم ممارسة هوكى الماء من خلال تقسيم اللاعبين إلى فريقين، كل منهم مكون من 6 لاعبين، بالإضافة إلى 4 آخرين على السطح، يتبادلون التنفس، والمباراة عبارة عن شوطين، كل شوط 15 دقيقة.