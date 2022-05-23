شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين فى قائمة التايكوندو ببطولة النمسا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب التايكوندو على قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة النمسا الدولية التي تقام 26 مايو الجارى. وتضم القائمة كلا من: يوسف عصام، مصطفى فرج، إياد بركات، رامى عيسى، سيف عيسى، أحمد راوى، شهد سامى، آية شحاتة، نادين عمرو، ميسون إيهاب.

من جهته أكد محمد عجيزة، المشرف على المنتخب، أن المشاركة في بطولة النمسا تأتى في إطار الاستعداد لبطولة الجائزة الكبرى بروما والتي تٌعد أول بطولة جائزة كبرى خلال الموسم ، كما تأتى أهميتها في ظل منح 60 نقطة على البطولة.

ويشارك منتخب التايكوندو للكبار في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام منتصف يوليو المقبل في رواندا، وتضم قائمة المنتخب في البطولة 15 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد، و8 بنات، وهم كالتالى:

يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.

وعلى مستوى البنات حبيبة محمد تحت 46 كجم، شهد سامى تحت 49 كجم، مرام نبيل تحت 53 كجم، أشرقت نبيل تحت 57 كجم، نادين عمرو تحت 62 كجم، آية شحاتة تحت 67 كجم، ميسون إيهاب تحت 73 كجم، تقى شعبان فوق 73 كجم.