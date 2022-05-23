شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى الورقة الرابحة للزمالك فى مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق كورقة رابحة فى مواجهة أسوان التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين فى مباراة نصف النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الماضى، والتي تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتحدث فيريرا مع أيمن حفنى مؤكدًا إنه يثق فى قدراته وسيكون له دور فى مواجهة أسوان، خاصة وإن اللاعب يمتاز بالمهارة العالية والتى ستساعد لاعبى الأبيض فى فك التكتلات الدفاعية التى سيلجأ لها الفريق المنافس.

وشدد البروفيسور على أيمن حفنى، بضرورة اللجوء للعب السهل ومساعدة زملائه فى الوصول لمرمى الخصم بأقل التمريرات والاختراقات، فور دخوله أرض الملعب.

وضمت قائمة الزمالك للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد، خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي، خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر، خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمي، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام، فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو، في الهجوم.. عمر السعيد.