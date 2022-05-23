شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على أسوان بثلاثية فى المواجهة الأخيرة بالدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع أسوان فى إطار مباريات نصف نهائي كأس مصر التى تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. وقبل مواجهة اليوم كانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت خلال يونيو الماضى، وبالتحديد يوم 21 يونيو 2021، أى منذ 336 يوما، مقسمة إلى 11 شهرا ويومين.

التقى الزمالك مع أسوان فى الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدورى، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة باللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى.

أحرز الأهداف أحمد زيزو فى الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.