شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الجونة يهزم فاركو بهدف "شبراوى" بالدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فريق الجونة باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وفي الدور الأول تمكن الجونة من تحقيق الفوز على منافسه فاركو بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعجز فريق فاركو عن تشكيل خطورة حقيقية فيما جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمود شبراوي في الدقيقة 72.

ويدخل فاركو المباراة بعدما تعادل سلبيا مع بيراميدز بدون أهداف فى المباراة الماضية من الدورى، فى حين سقط نادى الجونة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.