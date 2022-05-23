شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض فرجانى ساسى لتسوية غرامة الـ 650 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك خط مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى، لاعب الفريق السابق والدحيل القطرى الحالى، من أجل تسوية الغرامة المستحقة للاعب وقدرها 650 ألف يورو.

ويسعى مسئولو الزمالك للتوصل لحل مع ساسى حول تسوية وجدولة الغرامة التى حصل عليها اللاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية الحصول 650 ألف يورو من نادي الزمالك، بعدما تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

ورحل ساسي عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء تعاقده مع النادي، لينتقل إلى الدحيل في صفقة انتقال حر، وكان ساسى طلب الحصول على تعويض قيمته مليون يورو، قبل أن يصدر الحكم من "فيفا" لصالحه بـ650 ألف يورو.

فرجانى ساسي أكد فى شكواه أن الزمالك خصم 400 ألف يورو منه لأسباب غير عادلة، حيث جاء الخصم لغيابه عن التدريبات، رغم أن اللائحة الخاصة بالنادي لا تنص على هذه العقوبة بالقيمة المالية.

وجاء الحكم فى النهاية بتغريم الزمالك 650 ألف يورو، بواقع 400 ألف يورو كمستحقات تم الإقرار بها للاعب من النادي، بالإضافة إلى 250 ألف يورو كتعويض.

يُذكر أن ساسي رحل عن الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في صفوف الفريق، نجح خلالها في قيادته للحصول على العديد من الألقاب، أبرزها الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.