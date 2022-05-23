شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى موقعة حاسمة عقب إعلان رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلى وايسترن كومبانى التي كانت مقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم لعب المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.

الأهلى فى النهائى الافريقى للموسم الثالث على التوالى

تأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية لدوري ابطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربي، الذى حجز مقعده في النهائي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل.

القيمة التسويقية للأهلى والوداد المغربى

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.