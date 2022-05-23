شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فريق الجونة باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل فاركو المباراة بعدما تعادل سلبيا مع بيراميدز بدون أهداف فى المباراة الماضية من الدورى، فى حين سقط نادى الجونة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 20 للمسابقة

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 34 نقطة

سموحة - 34 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى اليوم الاثنين مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.