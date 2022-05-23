شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا خطفت كرة اليد أولياء الأمور عن كرة القدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجه عدد كبير من أولياء أمور الناشئين الفترة الأخيرة إلى كرة اليد بعدما خطفت الأنظار من كرة القدم بشكل كبير فى ظل وجود عدد من الأكاديمات المحترفة، يديرها نجوم للعبة فى مصر، وأبرزهم حسن يسرى وأحمد الأحمر نجم اليد فى الزمالك وبعض منها فى الأندية.

خطفت كرة اليد أولياء أمور الناشئين بداية من عام 2019 الماضى وسط حصد الشباب برونزية العالم بإسبانيا وتتويج الناشئين بكأس العالم بمقدونيا فى البطولة التى شهدت اهتماما كبيرا من جانب المصريين العاشقين للرياضة بشكل عام، حتى قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتكريم الأبطال فور وصولهم لتحفيز الناشئين بشكل كبير للعب كرة اليد التى تتفوق مصر فيها بشكل كبير.

كما أن تنظيم مصر لبطولة العالم 2021 فى النسخة التى شهدت اهتماما إعلاميا كبيرا فى ظل إقامتها فى ظروف جائحة فيروس كورونا بنظام الفقاعة كأول بطولة عالمية تنظم فى ظل جائحة فيروس كورونا، وكان لها اهتمام كبير على المستوى الفنى فى ظل وصول الفراعنة إلى دور ربع النهائى والخروج برميات الجزاء من الدنمارك.

كما أن ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة بسبب صراع الأهلى والزمالك على صعيد كرة اليد، تسبب فى اتجاه الناشئين للعبة وإغرائهم، خاصة فى ظل رغبة الفريق الأحمر فى القضاء على سيطرة الفريق الأبيض المحلية والأفريقية، التى نصبت فريق اليد بلقب الكوماندوز فى اللعبة.

ويؤدى صراع القطبين خلال المرحلة المقبلة إلى ارتفاع سوق اللاعبين، خاصة أن الأهلى قام مؤخرا بعمل طفرة فى النشاط الرياضى بدايتها جاءت من عند تعيين خالد العوضى نجم كرة اليد السابق بالأهلى مديرا للنشاط الرياضى، خاصة أنه متخصص فى شئون اللعبة بشكل كبير، ومن بعدها تعيين الإسبانى دانييل جوردو مديرا فنيا للفريق، ومن بعدها التعاقد مع الثنائى المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلى أكاسيو ماركيز قبل السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية.