شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر ويؤكد: نسعى لحصد نقاط بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، عن إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بتمزق فى العضلة الضامة، طبقاً للفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب عقب إصابته فى المباراة الماضية أمام المصري بالدوري العام.

وقال عبد الكريم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، الفحوصات الأولية أثبتت إصابة ناصر ماهر بتمزق فى العضلة الضامة، وبالتالى سيغيب عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وأضاف مدرب فيوتشر، مباراة بيراميدز لن تكون سهلة ونسعى لحصد الثلاث نقاط، على الرغم من صعوبة المنافس وامتلاكه الكثير من النجوم والحلول الهجومية، ولكن هدفنا مواصلة الانتصارات لضمان البقاء بالمربع الذهبي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، ومنح علي ماهر لاعبي فيوتشر راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على المصري أمس بهدف نظيف.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، تفاصيل إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق، والذى تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمس أمام المصرى، والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، ناصر ماهر سيخضع لفحوصات جديدة لتحديد حجم الإصابة، ولكن من المؤكد أنه سيغيب عن مباراتي فيوتشر أمام بيراميدز وإيسترن كومباني.

وحقق فيوتشر الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام، ووصل فيوتشر للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الـ12 من عمر الدوري.