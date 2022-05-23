شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وأسوان وجهاً لوجه قبل موقعة نصف نهائى الكأس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لخوض مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين، عندما يلتقي بنادي أسوان فى مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى، والتى تقام فى التاسعة مساء الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتحفل مواجهات الزمالك وأسوان بالكثير من المتعة والندية والإثارة، حيث سبق والتقى الفريقان فى 22 مباراة، فاز الزمالك فى 14 لقاء، وفاز أسوان مباراة واحدة، فيما تعادل الفريقان فى 7 لقاءات، وجاءت جميع المواجهات بالدوري العام، وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه خلالها نادي الزمالك تماسيح النيل فى كأس مصر.



الزمالك وأسوان

ونستعرض أبرز ما قدمه الفريقان قبل المواجهة المرتقبة في الإنفوجراف التالي:

الزمالك

المدير الفني: فيريرا

يتصدر الدوري برصيد 41 نقطة

لعب: 19 مباراة

فاز في: 13 لقاء

تعادل في: مباراتين

خسر: أربعة لقاءات

سجل: 32 هدفا

تلقت شباك الزمالك: 19 هدفاً

أسوان

المدير الفني: مصطفى بيبو

يتصدر مجموعة الصعيد في القسم الثاني برصيد: 65 نقطة

لعب: 27 مباراة

فاز في: 20 مباراة

تعادل في: 5 مباريات

خسر: مباراتين

سجل: 49 هدفاً

استقبلت شباكه: 19 هدفاً