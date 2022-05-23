مبابي يكشف كواليس استمراره مع باريس.. ويوجه رسالة لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض ريال مدريد الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان أعلن السبت الماضي تجديد عقد مبابي لمدة 3 مواسم حتى صيف 2025، بعد فترة طويلة من الشد والجذب مع ريال مدريد الذي كان قريبا من ضم النجم الفرنسي الشاب.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".

وواصل: "اتخذت قراري بخصوص مستقبلي الأسبوع الماضي لكنني لم أخبر زملائي، على الرغم من هذا اكتشف بعض الناس لذا اتصلت بفلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) الذي أحترمه كثيرا".

وأضاف: "أنا أقدر كل الجهود التي بذلها ريال مدريد للتعاقد معي، وأشعر بالامتنان لحبهم وأتفهم خيبة أملهم".

وألمح مبابي لإمكانية الرحيل عن باريس في وقت لاحق، حيث قال: "أنظر للمستقبل القريب ولا أعرف ما الذي سيحدث في غضون 3 سنوات".

وأتم: "لا أرغب في الحصول على شارة قيادة الفريق، هذا ليس من أولوياتي الآن، ماركينيوس هو القائد، وأنا لست بحاجة للشارة لإحداث تأثير على أرض الملعب".

وتحدث ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن تجديد عقد مبابي، حيث قال: "لم يكن المال هو الشيء الأهم بالنسبة لكيليان، بل المشروع الرياضي، هناك أندية كانت مستعدة لأن تدفع له أكثر".

وأتم: "كيليان لم يطلب أي امتيازات تتعلق باختيار اللاعبين الذين يتم ضمهم للفريق، رغم أنه لاعب مهم للغاية، لكنه يظل لاعبا في النهاية".