المدير التنفيذي للأهلي: لا نعلم شيئًا عن رحلات الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي لا يعلم شيئًا عن الرحلات الفردية للجماهير، مشيرا إلى أنه لم يتم إخطاره كمدير تنفيذي للنادي بأية معلومات رسمية في هذا الشأن سواء من قريب أو بعيد.

وقال شلبي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن محمود الخطيب وجه في اجتماع الأمس بضرورة التكاتف بين النادي ومسئوليه ومحبيه والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي للمغرب.

وأوضح، أنه من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة في دعم رحلات السفر يكون دعمه من خلال النادي الذي سوف يقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر. وذلك لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابًا وعودة.

وأشار إلى إن مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، برئاسة محمود الخطيب، قرر أن تتحمل خزينة النادي ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين "رحلة اليوم الواحد" لمساندة فريق الأهلي، من خلال الشركتين الوطنيتين "لاكي تورز وماستر ترافيل" واللتين فوضهما النادي بهذا الأمر.

وأكد شلبي، أن مجلس الإدارة حصل على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ذلك.

وعما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاتفاق على سفر طائرات خاصة بمعرفته الشخصية وتحمل تكاليفها.