وصيف الدوري الإنجليزي.. 5 أبطال تفوق عليهم ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

خسر ليفربول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، واكتفى بالحصول على الوصافة برصيد 92 نقطة، بفارق نقطة خلف البطل.

المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول استمرت حتى الدقائق الأخيرة من الموسم، وحسمها الفريق السماوي بسيناريو مثير بعدما قلب تأخره (0-2) أمام أستون فيلا إلى فوز بنتيجة (3-2).

وبالرغم من فشله في حصد اللقب، فإن النقاط الـ92 التي حصدها ليفربول كانت تكفي لتتويجه بطلا إذا نافس في العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى.

ليفربول حصد عددا أكبر من النقاط مقارنة بأبطال الدوريات الأوروبية المكونة من 20 فريقا -أي 38 مباراة لكل فريق-، وعلى رأسها ريال مدريد الدوري الإسباني، الذي حصد 86 نقطة.

كذلك حقق ميلان لقب الدوري الإيطالي بعدما جنى 86 نقطة، وهو نفس عدد نقاط باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، فيما حقق طرابزون سبور لقب الدوري التركي بعدما حصد 81 نقطة.

بايرن ميونخ حصد 77 نقطة من 34 ليتوج بطلا للدوري الألماني الذي يتنافس به 18 فريقا، ليبلغ معدل نقاطه (2.26) للمباراة الواحدة، وهو أقل من معدل نقاط ليفربول (2.42).

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر الدوري الإنجليزي في موسم (2018-2019) بسيناريو مشابه، بعدما حصد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الذي حقق اللقب.