بين توهج البدايات والصمود أمام الكبار.. أين يقع موسم صلاح الحالي في مشواره مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وجمع صلاح بين جائزة الحذاء الذهبي ومستر اسيست "صناعة الأهداف" للمرة الأولى في تاريخه بعدما سجل 23 هدفا في الدوري الإنجليزي وصنع 14 في نفس المسابقة ليحقق الثلاثية الخاصة بـ جوائز " الحذاء الذهبي" خلال مشواره مع الفريق حتى الآن.

الموسم الأفضل

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولى موسم 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفا وقتها، كما صنع 11 هدفًا، وفي الموسم بشكل عام سجل صلاح 44 هدفا وصنع 16 هدفا بإجمالي مساهمة 60 هدفاً خلال 55 مباراة في أفضل مواسم مو في إنجلترا.

الحذاء الثاني

وفي موسم 2018-2019، عاد صلاح ليكرر نفس الانجاز ويفوز بالحذاء الذهبي مناصفة مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال السابق برصيد 22 هدفا لكل لاعب.

وتمكن صلاح في هذا الموسم من تسجيل 27 هدفا بمختلف المسابقات مع ليفربول وصنع 12 هدفا بإجمالي مساهمة بـ 39 هدفاً خلال 52 مباراة.

خسارة مرتين

وخسر صلاح اللقب في اخر موسمين حيث لعب في موسم 19-20 بشكل إجمالي 48 مباراة سجل فيها 23 وصنع 13 بإجمالي مساهم بـ 36 هدفا.

وفي الموسم الماضي لعب 51 مباراة سجل فيهم 31 وصنع 6 بإجمالي مساهمة 37 هدف .

ثاني أفضل موسم

وفي الموسم الحالي خاض صلاح 50 مباراة بمختلف المسابقات مع ليفربول سجل خلال 31 هدفًا وصنع 16 هدفًا بإجمالي مساهمة بـ 47 هدفاً ليكون الموسم الثاني "الأفضل" له مع الريدز .