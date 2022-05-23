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بعد قرار الرابطة.. هل يحق للأهلي خوض مباراة إيسترن كومباني بالدوليين؟ (مستندات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني التي كامن من المقرر أن تقام الأربعاء المقبل بسبب ارتباط النادي الأحمر بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي يوم الـ 30 من مايو الجاري على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الرابطة في بيان رسمي إنها وافقت على طلب الأهلي بخوض المباراة بدون الدوليين بعد دعم إيسترن كومباني لتقام يوم الأربعاء 15-6 الساعة التاسعة مساءاً على ستاد السلام .

ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي خطاباً موجهاً للرابطة يطلب فيه تأجل المباراة وأنه سوف يقوم بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركتهم بعد التشاور معه في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للمادة السابعة من باب انضمام اللاعبين للفريق الوطني فإن الأهلي يمكنه خوض المباراة بلاعبيه الدوليين دون التشاور مع جهاز المنتخب حيث يحق له وفق اللوائح الاستعانة بلاعبيه.

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وتبدأ نافذة المباريات الدولية، ومدتها 9 أيام ، من صباح الأثنين لفترة التوقف وتنتهى في ليلة الثلاثاء من الأسبوع التالي ولكن في الفترة الحالية تم دمج فترتي توقف حيث تبدأ الأثنين 30 مايو وتنتهي الثلاثاء 14 يونيو.

وتلزم المادة الرابعة من نفس الباب الأندية بترك لاعبيهم خلال نافذة المباريات الدولية، للسفر للانضمام إلى منتخبات بلادهم في موعد لا يتجاوز صباح الإثنين (موعد مباراة نهائي أفريقيا) ويجب أن يسافروا للعودة في موعد لا يتجاوز صباح الأربعاء عقب نهاية نافذة المباريات الدولية.

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ويلعب منتخب مصر ودياً مع كوريا حيث حدد له مبدئياً بين يومي 13 أو 14 يونيو القادم .

وبحسب اللوائح فإن دوليي الأهلي مؤهلين للمشاركة في مباراة إيسترن يوم الـ 15 في حالة عودة المنتخب من سيول عاصمة كوريا الجنوبية قبل موعد المباراة حيث لا يلزم قرار الرابطة النادي الأحمر بإقامة المباراة بدون الدوليين لأنه سيكون مخالف للوائح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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