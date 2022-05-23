ماذا رياض محرز بعد التتويج؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي، رسالة قوية إلى نادي ليفربول، بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022).



وحسم مانشستر سيتي لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز (2021-2022) في الجولة الأخيرة، بعد "ريمونتادا" قوية أمام ضيفه أستون فيلا (3-2) في مباراة مثيرة جمعتهما يوم أمس الأحد، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

وقال رياض محرز في تصريحات لقناة "كنال+" الفرنسية، بعد المباراة: "ليفربول فريق مجنون، لا بد أنهم سئموا منا، لولا وجدونا لحققوا كل شيء هذا الموسم".

وأضاف: "أؤكد أن ليفربول فريق خيالي، ولكننا هنا أيضا وقمنا باللازم من أجل التتويج بالدوري عن جدارة، رغم صعوبة المهمة، ولم نهدر فرصة الحصول على اللقب من جديد".

وحول مستقبله، قال محرز في تصريحات مع شبكة "السكاي بلوز": "سنكون هنا الموسم القادم من جديد من أجل الحصول على اللقب مرة أخرى، ولن نهدره في النسخة القادمة".

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى إمكانية رحيل محرز عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن.