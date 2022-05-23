ليفربول يتعاقد مع "جوهرة" منتخب البرتغال في أولى صفقاته الصيفية رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع الموهبة الشابة، فابيو كارفاليو، في أولى صفقاته للموسم الجديد.



وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن الريدز انضمام فابيو كارفاليو إلى صفوفنا هذا الصيف".

وأضاف: "المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، سيكمل رسميا الانتقال للنادي في 1 يوليو ".

وأوضح: "لعب كارفاليو دورا رئيسيا في عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022، حيث سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة".

وواصل "لقد شارك مع فولهام 4 مرات في البريميرليغ خلال الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول أمام ساوثهامبتون في مايو 2021".

واختتم ليفربول بيانه: "شارك كارفاليو لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، في مارس الحالي، بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى فرق الشباب".

يذكر أن لفربول احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم (2021-2022) برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي الفائز باللقب.