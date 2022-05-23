شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر "ساحر الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"23" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد عبد القادر، نجم النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ "23 " اليوم الاثنين فهو من مواليد 23 مايو 1999، وهو من ناشئى القلعة الحمراء، وخاض تجربة احترافية قصيرة في سبورتنج براجا التشيكي، قبل أن ينضم للنادي الأهلي فى بداية الموسم الماضي، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه الخبرات قبل عودته إلى الأهلي من جديد.

وشارك أحمد عبد القادر في 27 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 14 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال فترة إعارته.

ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلى فى الدورى وكأس العالم للأندية ودوري الابطال الافريقى، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعى من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومي، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردى.

عبد القادر يجيد اللعب فى عدة مراكز، منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح موسيمانى حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلى الجديدة المتوقع لها مزيداً من التوهج فى السنوات المقبلة وإجمالا شارك أحمد عبد القادر مع الاهلى فى27 مباراة بإجمالى 1430 دقيقة لعب سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم وتلقى انذارين ، وتوج مع المارد الاحمر بدوري الابطال الافريقى والسوبر الافريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.