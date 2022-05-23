شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة للجمهور بعد انتهاء إعارته مع هاتاى سبور التركى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق هاتاى سبور التركى، على توجيه رسالة لمحبيه ومتابعيه بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق، ونشر فيديو لملخص لمساته وهدفه الذى سجله خلال مباراته الأخيرة مع النادى التركى السبت.

وعلق محمود كهربا على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام، "كل نهاية هي بداية جديدة، بالأمس كانت آخر مباراة لى مع فريقي فى هاتاي سبور، أود أن أتقدم بخالص شكري لدعمكم خلال فترة وجودى هنا، لقد كانت تجربة رائعة ختامها مسك".

وتألق اللاعب المصرى محمود عبد المنعم كهربا، مع فريقه هاتاى سبور فى مواجهة ضيفه جيرسونسبور، بعدما ساهم فى فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت باستاد "أنطاكيا أتاتورك ستاديومو"، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدورى التركي بالموسم الجارى 2021-2022.

ونجح كهربا فى صناعة هدفين وتسجيل هدفا ليقود هاتاى سبور للفوز بنتيجة 4-1، وإنهاء الموسم فى المركز الثانى عشر برصيد 53 نقطة، وسجل كهربا الهدف الثالث لفريقه هاتاى سبور فى الدقيقة 66 من زمن المباراة عن طريق تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء، كما صنع الهدفين الأول والثانى فى الدقيقتين 44 و55 واللذين سجلهما أيوب الكعبى وبيرتوج يلدريم على الترتيب.



بوست كهربا على انستجرام

وعلى جانب آخر، كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن فرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى المعار لفريق هاتاى سبور التركى فى العودة للقلعة الحمراء صعبة للغاية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كهربا ودع الدوري التركى بأفضل ما يكون، سجل هدفاً وصنع هدفين فى آخر مباراة مع فريقه، وانتهت الإعارة وأصبح اللاعب من حق الأهلى".

وأضاف شوبير، "هل ينتقل كهربا لنادٍ تركى آخر أم يعود لنادٍ مصرى آخر غير الأهلى؟، أقول إن علاقته هتفضل متوترة مع موسيمانى وفرصه صعبة فى العودة لتشكيل الأهلى، إلا لو كل اللاعيبة اتصابت، وجود كهربا فى الأهلى مع موسيمانى مرة أخرى قد يحدث ولكن مشاركته ستكون أمرا صعبا".