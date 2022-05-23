شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يحتفل بتحقيق بطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل على فرج، نجم الإسكواش، بتحقيقه لقب بطل العالم فى للاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخه، ونشر صورة تجمعه بأسرته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا، "بطل العالم للمرة التالتة فى حياتى، الحمدلله ولسه مش قادر أصدق أوى الصراحة، بس إيمان الناس اللى فى الصورة الأخيرة دى بيا هو السبب الأساسى إنى قدرت أحقق ده، ربنا يديمهم عليا نعمة، الحمدلله الحمدلله الحمدلله".



على فرج بطل العالم للإسكواش

من جهة أخرى، خطف شهير طارق مؤمن، نجل طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم السابق، ورنيم الوليلى بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات سابقاً، الأنظار بعدما تم التقاط عدة صور له خلال وضعه قبله على صورة والده خلال مشاركته بإحدى بطولات الاسكواش.

من جانبها، كشفت البطلة المصرية المعتزلة رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، عن كواليس حياتها بعد اعتزالها الاسكواش، كيفية التواصل حاليا مع زوجها.

وقالت رنيم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "حاليا أنا متفرغة للأمومة ولا أفكر فى شىء آخر ومن الوارد بعد فترة أن أفكر فى الاسكواش، توقيت اعتزالى كان مناسبا، وشهير يستحوذ على كل وقتي".



على فرج يحتفل مع أسرته بلقب بطولة العالم للاسكواش

وأضافت، "اخترنا اسم شهير لأننا كنا نبحث عن اسم مختلف وغير منتشر، ورغم اعتزالى لم يقل التوتر دائما تكون الأعصاب مشدودة مع مباريات طارق، وشهير يشغل كل وقتى أكثر من طارق".

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلى تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر فى المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجى مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقى مركزين ليحتل المركز العاشر.