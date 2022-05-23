شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يرفض الراحة بعد الفوز على بيراميدز استعداداً لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، منح اللاعبين راحه اليوم، ليواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادى استعداداً لمباراة الجونة والمقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار مباربات الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود لصفوف الاتحاد السكندري فى التدرببات الجماعية اليوم أحمد عادل "ميسى" لاعب الفريق والذى غاب بسبب الإنذار الثالث عن مباراة بيراميدز التى اقيمت أمس بالدوري وحسمها زعيم الثغر بهدف نظيف، كما يعود محمد عبد المنصف حارس الفريق.

وطالب النحاس لاعبى الاتحاد السكندري بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز، موكدا أن موقعه الجونة ليست سهلة لأنها أمام فريق موقفه صعب فى جدول الدورى ولديه الرغبة فى تحقيق الفوز.

وتعقد لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري، برئاسة أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد سلامه ومحمد البحيرى، جلسة مع النحاس واللاعبين خلال ساعات، لتحفيزهم والتأكيد على أن الفوز على الجونة سيعيد الإفراج على المستحقات المالية وصرف المكافآت الخاصة بالمباريات السابقة لأنها مباراة بـ 6 نقاط وتجعل الفريق فى منطقة الأمان بجدول الترتيب للدوري.