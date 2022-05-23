شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة فاركو والجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فريق الجونة باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل فاركو المباراة بعدما تعادل سلبيا مع بيراميدز بدون أهداف فى المباراة الماضية من الدورى، فى حين سقط نادى الجونة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 20 للمسابقة

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 34 نقطة

سموحة - 34 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.