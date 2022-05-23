شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الزمالك.. تعرف على مواعيد مواجهات نصف نهائى بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة الأفريقية لكرة السلة عن مواعيد مواجهات الدور نصف النهائي بالبطولة، والتى تقام برواندا، ويشارك فيها الزمالك ممثلا عن مصر.

وصعد إلى نصف النهائي كل من، المنستيرى التونسى، والزمالك المصرى، وفاب الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندا الأنجولى، ومن المقرر أن تقام المباريات في نصف نهائي بطولة أفريقيا كالتالى..

الأربعاء 25 مايو فاب الكاميرونى وبترو دى لواندا الأنجولى الساعة 6 م بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 25 مايو الزمالك والمنستيرى التونسى الساعة 9:30 م بتوقيت القاهرة.

وحال فوز الزمالك على المنستيرى يلتقى مع الفائز من المباراة الأولى يوم السبت 28 مايو، لتحديد بطل البطولة الأفريقية، بينما يلتقى الخاسران يوم الجمعة 27 مايو على المركزين الثالث و الرابع.