شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يبرز أرقام الشناوى وحارس الوداد قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا مقارنة بين محمد الشناوى حارس الأهلي ورضا التكناوتي حارس الوداد المغربي قبل نهائي أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة الحكم "كاف" أسماء حكام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي يقام بملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي. واختار الاتحاد الإفريقي، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة ويعاونه 2 مساعدين وهما أخيلي سويلا (جنوب إفريقيا) وسورو فاتسوني (ليسوتو) أما الحكم الرابع فهو هيلدر مارتينيز (أنجولا). وعلى تقنية الفيديو "الفار" باملاك تيسيما (إثيوبيا) ويعاونه مساعد حكم فيديو أول محمد عبد الله إبراهيم (السودان) ومساعد حكم فيديو ثاني هيثم قيراط (تونس).

وسبق وأدار جوميز مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والتى انتهت بفوز الأهلي 3-1.