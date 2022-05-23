شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض 3 مباريات ودية بأوامر محمود جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مع الجهاز الإداري للمنتخب على إقامة ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الذى انطلق السبت 21 مايو ويستمر حتى يوم 10 يونيو المقبل.

وطلب جابر أن تبدأ المباريات الودية في بداية من الأسبوع الثاني من المعسكر لمنح اللاعبين فرصة الانسجام فى التدريبات الجماعية قبل الدخول فى احتكاكات ودية.

وشدد جابر على أن تكون المباريات الثلاثة أمام فرق كبير سواء من الدوري الممتاز أو دوري القسم الثاني، لإكساب اللاعبين الخبرات اللازمة استعدادا للاحتكاك الرسمي.

وكشف محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن معسكر الفريق انطلق اليوم فى أحد الفنادق بتواجد 30 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، موضحا أن المعسكر داخلي فقط، ومفتوح لمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب الشباب مواليد 2003، الذى يقوده محمود جابر، في معسكر مفتوح خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتي 30 من نفس الشهر.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة، في معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، تتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.