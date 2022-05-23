شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد اليوم موعد السفر للمغرب بعد تأجيل مباراة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اليوم الاثنين، موعد سفر فريقه للمغرب لملاقاة الوداد المغربى فى نهائى دوري الأبطال الأفريقى المقرر لها الاثنين المقبل بالدار البيضاء، ويعقد موسيمانى اجتماعاً مع جهازه المعاون لحسم موعد السفر لاسيما أن هناك أصواتاً داخل القلعة الحمراء تنادى بضرورة السفر المبكر بينما تطالب أصوات أخرى بعدم السفر مبكراًَ خوفاً من الاجواء المشحونة هناك وتأثيرها على البعثة الحمراء.

وتأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية لدوري ابطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربي، الذى حجز مقعده في النهائي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءً.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.