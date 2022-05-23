شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر دفاع الزمالك من لدغات أسوان فى مباراة كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدافعى الفريق من التهاون أو السرحان خلال مواجهة أسوان التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين فى مباراة نصف النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الماضى، والتى تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وطلب فيريرا من مدافعى الفريق اليقظة والتركيز طوال شوطى المباراة، وعدم التهاون بالخصم، خاصة أن بطولة الكأس تحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة، والتى قد تتسبب فى قلب المباراة.

وضمت قائمة الزمالك للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد، خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي، خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر، خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمي، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام، فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو، في الهجوم.. عمر السعيد.